‘”Tiare on the Road’’ fa tappa a Trieste per la Barcolana (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche quest’anno, Tiare Shopping sarà presente attraverso il suo stand alla Barcolana di Trieste - la regata velica più grande al mondo - nel quadro del progetto itinerante ‘”Tiare on the Road’’.Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e Triesteprima.it - ‘”Tiare on the Road’’ fa tappa a Trieste per la Barcolana Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche quest’anno, Tiare Shopping sarà presente attraverso il suo stand alladi- la regata velica più grande al mondo - nel quadro del progetto itinerante ‘”Tiare on the.Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e

Tiare on the road fa tappa a Trieste per la Barcolana - Anche quest’anno, Tiare Shopping sarà presente attraverso il suo stand alla Barcolana di Trieste - la regata velica più grande al mondo - nel quadro del progetto itinerante ‘”Tiare on the Road’’. Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e... (Pordenonetoday.it)

I Subsonica pronti a far ballare Trieste - ecco il concerto per Barcolana - TRIESTE - I Subsonica tornano nel capoluogo regionale in occasione della Barcolana, la regata più affollata del mondo. Ad annunciare l'evento è stata questa mattina la stessa Svbg attraverso i canali social. Il concerto andrà in scena il 4 ottobre in piazza Ponterosso, con inizio alle 21... (Triesteprima.it)