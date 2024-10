Temptation island 2024, Alfred va dalla tentatrice Sofia post falò: “Voglio conoscerti fuori” | Video Witty Tv (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella quinta puntata di Temptation island 2024, abbiamo visto Alfred andare dalla tentatrice Sofia dopo il falò di confronto con la sua ragazza Anna. Il giovane ha deciso di uscire da solo dal programma e ha chiesto a Filippo di poter incontrare Sofia: “Ti Voglio conoscere meglio fuori da qua“. I due si sono baciati: “Vali tanto, te lo giuro. Andiamo via da qua“, ha risposto la single. Ecco il Video Witty Tv. Superguidatv.it - Temptation island 2024, Alfred va dalla tentatrice Sofia post falò: “Voglio conoscerti fuori” | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella quinta puntata di, abbiamo vistoandaredopo ildi confronto con la sua ragazza Anna. Il giovane ha deciso di uscire da solo dal programma e ha chiesto a Filippo di poter incontrare: “Ticonoscere meglioda qua“. I due si sono baciati: “Vali tanto, te lo giuro. Andiamo via da qua“, ha riso la single. Ecco ilTv.

Temptation Island 2024 - il falò di confronto tra Anna e Alfred : sono usciti insieme o separati? | Video Witty Tv - Il ragazzo, che ha baciato la tentatrice Sofia, ha chiesto di incontrare la sua fidanzata e le ha spiegato che non prova più nulla per lei. Ecco il Video Witty Tv. Alfred ha ammesso di provare gratitudine verso la famiglia di Anna e non di non riuscire per questo a lasciarla. Filippo ha poi ... (Superguidatv.it)

Temptation Island - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Entriamo ora più nello specifico, spiegando in primis dove vedere e a che ora la replica di Temptation Island in televisione. Ma bando alle ciance e iniziamo subito! Replica Temptation Island La replica dell’ultima puntata di Temptation Island sarà trasmessa in ... (Tutto.tv)

Temptation Island - Anna distrugge Alfred da regina : lacrime da vittima - Anna, pur mantenendo il suo atteggiamento distaccato, ha riconosciuto in Alfred un ragazzo che ha sofferto, lasciando trasparire un barlume di compassione. La tensione è cresciuta quando Anna ha espresso il desiderio di rivedere i video che mostrano Alfred in compagnia della tentatrice, nonostante ... (Tvpertutti.it)