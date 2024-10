Supplenze docenti, ecco gli interpelli: cosa sono, come funzionano e dove cercarli. VIDEO GUIDA passo dopo passo (Di martedì 8 ottobre 2024) Una delle novità che riguardano l'anno scolastico 2024-2025 è quella degli interpelli, così come previsto dall’OM 88/2024. Le scuole pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articolo Supplenze docenti, ecco gli interpelli: cosa sono, come funzionano e dove cercarli. VIDEO GUIDA passo dopo passo . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Una delle novità che riguardano l'anno scolastico 2024-2025 è quella degli, cosìprevisto dall’OM 88/2024. Le scuole pubblicano gli avvisiche risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori. L'articologli

