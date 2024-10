Supercoppa Italiana confermata in Arabia Saudita | decise le date di semifinali e finale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La Lega Serie A ha ufficializzato ledella2024, che si disputerà ancora una volta in, come lo scorso anno, sempre a Riyadh e con la formula della scorsa edizione. In particolare, l’edizione numero 37 dellasi giocherà dal 2 al 6 gennaio 2025 con diretta tv su Mediaset di tutti e tre gli incontri. Si parte con la prima semitra Inter e Atalanta in programma nella serata di giovedì 2 gennaio, l’indomani, venerdì 3 gennaio, ecco la seconda semitra Juventus e Milan, sempre in serata, la finalissima tra le due vincitrici è programmata per lunedì 6 gennaio. La cornice degli incontri sarà l’innovativa Kingdom Arena, maxi impianto con copertura del tetto e innovativi sistemi.