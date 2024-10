Statali, di quanto potrebbero aumentare gli stipendi in busta paga: la tabella delle rivalutazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) È atteso il rinnovo dei contratti degli Statali. L'Aran ha previsto un aumento medio mensile di 160 euro, variabile a seconda delle categorie. L'Agenzia inoltre, sarebbe pronta a mettere sul tavolo altri 31 euro mensili che potrebbero finire direttamente negli stipendi dei dipendenti pubblici. Fanpage.it - Statali, di quanto potrebbero aumentare gli stipendi in busta paga: la tabella delle rivalutazioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È atteso il rinnovo dei contratti degli. L'Aran ha previsto un aumento medio mensile di 160 euro, variabile a secondacategorie. L'Agenzia inoltre, sarebbe pronta a mettere sul tavolo altri 31 euro mensili chefinire direttamente neglidei dipendenti pubblici.

