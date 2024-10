Sicurezza, Conte: “Bisogna investire, non mandare nostri poliziotti in Albania” (Di martedì 8 ottobre 2024) “La Sicurezza è un’esigenza concreta dei cittadini. C’è un aumento delle rapine in strada, +24,5% rispetto a qualche anno fa. C’è una scopertura di organico per le forze di polizia e carabinieri, 22mila unità mancano all’appello. Eppure qui si investe per mandare i nostri poliziotti e i nostri carabinieri in Albania. Usiamo queste risorse per pagare gli straordinari arretrati, usiamo queste risorse per fornire alloggi di servizio alle forze dell’ordine che si trasferiscono in alte città con costi della vita elevati e non riescono a mantenere se stessi e le proprie famiglie. Dimostriamo che ci teniamo e che investiamo in Sicurezza”. Così Giuseppe Conte, a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma ‘investire in Sicurezza’. Lapresse.it - Sicurezza, Conte: “Bisogna investire, non mandare nostri poliziotti in Albania” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Laè un’esigenza concreta dei cittadini. C’è un aumento delle rapine in strada, +24,5% rispetto a qualche anno fa. C’è una scopertura di organico per le forze di polizia e carabinieri, 22mila unità mancano all’appello. Eppure qui si investe pere icarabinieri in. Usiamo queste risorse per pagare gli straordinari arretrati, usiamo queste risorse per fornire alloggi di servizio alle forze dell’ordine che si trasferiscono in alte città con costi della vita elevati e non riescono a mantenere se stessi e le proprie famiglie. Dimostriamo che ci teniamo e che investiamo in”. Così Giuseppe, a margine dell’evento organizzato dalla UIL a Roma ‘in’.

Folla in piazza contro il ddl Sicurezza - Schlein e Conte : “Peggio del codice Rocco fascista” - A Roma, come in altre città italiane, molte persone sono scese in piazza per protestare contro il ddl Sicurezza approvato dalla Camera. Continua a leggere . Il ddl introduce numerosi nuovi reati o aggravanti che colpiscono soprattutto le manifestazioni. Al presidio, organizzato da Cgil e Uil, ... (Fanpage.it)

DL Sicurezza - Conte : "Peggio del codice Rocco - serve investire seriamente" - (Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2024 "Le norme del decreto sicurezza ci portano indietro nel tempo, peggiorano addirittura il codice penale Rocco introdotto in epoca fascista". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, alla manifestazione contro il Ddl Sicurezza a Roma. "Introducono nuovi ... (Iltempo.it)

DL Sicurezza - Conte : "Peggio del codice Rocco - serve investire seriamente" - "Introducono nuovi venti reati, inaspriscono pene già esistenti, ma solo in una direzione, per la gente comune, per chi manifesta dissenso politico, per chi esprime resistenza passiva, mentre invece creano spazi di sempre maggiore impunità per la classe politica, per i colletti bianchi, ... (Liberoquotidiano.it)