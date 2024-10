Inter-news.it - Scaloni, pericolo uragano a Miami: «L’Argentina partirà domani»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Giovedì sera alle ore 23 italianedi Lautaro Martinez giocherà contro il Venezuela. Ci potrebbero essere problemi relativi al clima in Sud America, Lionelne ha parlato in conferenza stampa. MINACCIA – Ailha generato allerta alla popolazione, che sta evacuando la città in queste ore.giocherà alle ore 23 di questo giovedì contro il Venezuela a Maturin, ma dovrà passare dal suolo statunitense per farlo. Lionelin conferenza stampa ha raccontato la giornata e spiegato le ultime novità: «Dovevamo viaggiare oggi in aereo e partire in vista della gara, però non ci è stato permesso. Dovremmo partire quindise il tempo ce lo permette. Non ho altre notizie al di fuori di questa, non abbiamo altre informazioni.