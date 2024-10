Piogge e piene dei fiumi, è di nuovo allerta "arancione" nel modenese (Di martedì 8 ottobre 2024) Dovrebbero terminare in serata le Piogge di oggi in Emilia-Romagna. Ma l'allerta prosegue anche domani, in particolare per le pianure delle province di Modena e Reggio Emilia, dove è previsto il passaggio delle piene dei corsi d'acqua. Per questo il livello d'allarme è di colore arancione in Modenatoday.it - Piogge e piene dei fiumi, è di nuovo allerta "arancione" nel modenese Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dovrebbero terminare in serata ledi oggi in Emilia-Romagna. Ma l'prosegue anche domani, in particolare per le pianure delle province di Modena e Reggio Emilia, dove è previsto il passaggio delledei corsi d'acqua. Per questo il livello d'allarme è di colorein

