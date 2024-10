Amica.it - Perché l’olio di canapa è un anti-rughe naturale per la pelle

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una pianta dalle innumerevoli proprietà. Sapevate chediè uno dei migliori alleati beauty per la nostra? Grazie alle sue proprietànfiammatorie, emollienti, nutrienti e lenitive, è un prezioso prodotto-aging. Ungrazie alla vitamina F e agli acidi grassi noti come acidi oleico e linoleico, che aiutano a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo. Un olio perfetto anche per i massaggi Ricco diosside acidi grassi essenziali che aiutano a idratare in profondità, èperfetto per i massaggi grazie alla sua straordinaria capacità di penetrare in profondità nella, rendendo così la sua azione più efficace. Ed è adatto a tutte le tipologie di cute: è profondamente idratante per quella secca, ma allo stesso tempo equilibra quella grassa.