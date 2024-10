Per Il Volo debutto del Tour europeo, in italia da gennaio nei Palaspori (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Domenica sera Il Volo ha incantato il pubblico londinese con la prima data del World Tour che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee fino a novembre. Con uno straordinario concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di Londra, una delle location più prestigiose e storiche d’Inghilterra, il trio ha conquistato la ricca platea di fan che tra lunghi applausi e standing ovation ha contribuito a rendere ancora più speciale la serata. Il Volo si è esibito sulle note dei brani dell’ultimo album, Ad Astra – il primo di inediti, che riflette l’evoluzione artistica e personale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nei loro 15 anni di carriera – e dei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo. Unlimitednews.it - Per Il Volo debutto del Tour europeo, in italia da gennaio nei Palaspori Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Domenica sera Ilha incantato il pubblico londinese con la prima data del Worldche toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee fino a novembre. Con uno straordinario concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di Londra, una delle location più prestigiose e storiche d’Inghilterra, il trio ha conquistato la ricca platea di fan che tra lunghi applausi e standing ovation ha contribuito a rendere ancora più speciale la serata. Ilsi è esibito sulle note dei brani dell’ultimo album, Ad Astra – il primo di inediti, che riflette l’evoluzione artistica e personale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nei loro 15 anni di carriera – e dei più grandi successi della tradizione musicalena e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

Il Volo - iniziato da Londra il Word Tour : “L’amore per il bel canto supera le barriere del linguaggio” - Spettacolo. eu (@spettacoloeu) Il calendario completo 6/10/2024 LONDRA – THEATRE ROYAL DRURY LANE (SOLD OUT) 8/10/2024 BRATISLAVA – TIPOS ARENA 10/10/2024 BUDAPEST – MVM DOME 12/10/2024 PRAGA – 02 ARENA (SOLD OUT) 14/10/2024 BARCELLONA – AUDITORI FORUM 16/10/2024 DÜSSELDORF – MITSUBISHI ELECTRIC ... (Spettacolo.eu)

Il Volo - debutto a Londra per il ‘World Tour’ : «Celebriamo i nostri 15 anni di carriera» - Domenica 6 ottobre, Il Volo ha incantato Londra con la prima tappa dell’attesissimo World Tour, che toccherà le principali capitali europee fino a novembre, con molte date già sold out. . Durante lo show, il trio ha eseguito brani dal recente album ‘Ad Astra’, primo disco di inediti, che segna ... (Funweek.it)

Vlahovic - fissato il primo INCONTRO per il RINNOVO con l’entourage : sul tavolo questa PROPOSTA. Le ULTIME - Vlahovic, oggi fissato il primo INCONTRO per il RINNOVO con l’entourage del serbo: sul tavolo questa PROPOSTA. Le ULTIME sull’attaccante L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza in merito alla situazione relativa alle trattative per il rinnovo di Dusan Vlahovic con ... (Calcionews24.com)