Mi alleno per tirare le punizioni è andata bene Sta venendo fuori la forza del nostro gruppo

Finalmente è arrivata la prima gioia anche per lui: con quella punizione che dai venti metri è valsa il raddoppio dell'Ancona, Alessio Gulinatti ha trovato la prima gioia in maglia biancorossa. Una rete che ha mandato in estasi tutti i tifosi presenti sugli spalti, ma che non ha sorpreso né lui, né il mister e i suoi compagni, visto che, per sua stessa ammissione, i calci piazzati sono una delle soluzioni maggiormente provate in allenamento: "Mi alleno spesso a tirare le punizioni, non sempre va bene, ma questa volta il risultato è stato ottimo, spero di ripetermi altre volte". Insomma, l'Ancona a trazione anteriore visto contro il Sora ha portato benefici non solo in termini di risultato, ma anche di prestazioni.

