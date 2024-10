Meteo, fenomeni anomali che non si vedevano da anni: le perturbazioni che flagelleranno l’Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cambiamento climatico sta portando a fenomeni avversi e anormali con perturbazioni che andranno a interessare anche l’Italia. Le condizioni sono cambiate e stanno cambiando ulteriormente, questo si traduce in una variazione non solo dal punto di vista climatico, con estati sempre più calde e inverni rigidi e con fenomeni Meteo avversi ma anche con la presenza di eventi estremi che vanno a determinare problemi per tutti e soprattutto questioni severe per le città, la gestione delle acque e la circolazione dei mezzi. Ottobre sarà un mese come di consueto dinamico e piovoso, quella che è stata la variabilità di settembre non sembra arrestarsi e quindi conoscerà una brusca variazione anche nelle prossime ore e settimane. Velvetmag.it - Meteo, fenomeni anomali che non si vedevano da anni: le perturbazioni che flagelleranno l’Italia Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cambiamento climatico sta portando aavversi e anormali conche andranno a interessare anche. Le condizioni sono cambiate e stanno cambiando ulteriormente, questo si traduce in una variazione non solo dal punto di vista climatico, con estati sempre più calde e inverni rigidi e conavversi ma anche con la presenza di eventi estremi che vanno a determinare problemi per tutti e soprattutto questioni severe per le città, la gestione delle acque e la circolazione dei mezzi. Ottobre sarà un mese come di consueto dinamico e piovoso, quella che è stata la variabilità di settembre non sembra arrestarsi e quindi conoscerà una brusca variazione anche nelle prossime ore e settimane.

