Maria Turturo, la figlia Antonella: «Papà la picchiava da 15 anni. Lei gli bruciò il trattore, lui tentò di uccidere mio fratello» (Di martedì 8 ottobre 2024) Un orrore infinito quello di Maria Arcangela Turturo, 60 anni, uccisa dal marito Giuseppe Lacarpia a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. L'uomo avrebbe tentato prima di Leggo.it - Maria Turturo, la figlia Antonella: «Papà la picchiava da 15 anni. Lei gli bruciò il trattore, lui tentò di uccidere mio fratello» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un orrore infinito quello diArcangela, 60, uccisa dal marito Giuseppe Lacarpia a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. L'uomo avrebbe tentato prima di

A 84 anni parte per un viaggio con la nipote in Africa - la storia di Linda e Maria Pia : “Indimenticabile” - it Linda ha raccontato la loro esperienza: "Nonna ha scelto la Namibia perché il suo desiderio era quello di vedere gli animali. Continua a leggere . Alcuni mesi fa hanno deciso di partire insieme per un viaggio di 15 giorni in Namibia, nell’Africa Sud-occidentale. Ci sono stati tanti momenti ... (Fanpage.it)

Villa Maria raddoppia gli spazi : la posa della prima pietra - intervento da 25 milioni in tre anni - Numerose le autorità civili, religiose e militari che hanno dato la loro adesione alla cerimonia di posa della prima pietra del raddoppio di casa di cura Villa Maria a Padova. A dimostrazione dell’attaccamento della città a questa storica istituzione padovana che promuove un nuovo rinnovamento a. (Padovaoggi.it)

Uccide la moglie a mani nude dopo averle dato fuoco in auto : arrestato. Maria Arcangela Turturo aveva 65 anni - Prima ha tentato di ucciderla dandole fuoco e poi l'ha soffocata a mani nude. La donna, una 60enne di Gravina di Puglia, uccisa dal marito, arrestato nella serata di ieri... (Ilmessaggero.it)