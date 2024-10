Maltempo e perturbazioni atlantiche: previsioni meteo per l’8 ottobre 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) L’8 ottobre 2024 si preannuncia una giornata di forte instabilità atmosferica e Maltempo per gran parte dell’Italia, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica particolarmente intensa. Il Maltempo sarà diffuso da nord a sud, con fenomeni temporaleschi e piogge abbondanti in molte regioni. In alcune zone è già stata emessa allerta meteo per rischio di nubifragi e condizioni atmosferiche avverse. Maltempo, foto Ansa – VelvetMagNord Italia: rischio di forti temporali Nel Nord Italia, la perturbazione colpirà duramente, con temporali intensi attesi soprattutto in Liguria, Lombardia e Veneto. Le previsioni indicano forte Maltempo, con accumuli di pioggia significativi e possibili allagamenti nelle aree più vulnerabili. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, rimanendo comunque su valori autunnali tipici. Velvetmag.it - Maltempo e perturbazioni atlantiche: previsioni meteo per l’8 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’8si preannuncia una giornata di forte instabilità atmosferica eper gran parte dell’Italia, a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica particolarmente intensa. Ilsarà diffuso da nord a sud, con fenomeni temporaleschi e piogge abbondanti in molte regioni. In alcune zone è già stata emessa allertaper rischio di nubifragi e condizioni atmosferiche avverse., foto Ansa – VelvetMagNord Italia: rischio di forti temporali Nel Nord Italia, la perturbazione colpirà duramente, con temporali intensi attesi soprattutto in Liguria, Lombardia e Veneto. Leindicano forte, con accumuli di pioggia significativi e possibili allagamenti nelle aree più vulnerabili. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, rimanendo comunque su valori autunnali tipici.

Maltempo - chiuse le scuole superiori domani martedì 8 ottobre a Bergamo e in alcuni comuni della provincia - In seguito all'allerta meteo diffusa per la giornata dell'8 ottobre, il Comune di Bergamo ha deciso di chiudere tutte le scuole superiori per un giorno. Decisione presa anche da altri sindaci dei comuni della provincia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scuole chiuse per maltempo domani martedì 8 ottobre in Toscana e Liguria : l’elenco dei comuni interessati - Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 8 ottobre, per maltempo? A causa delle allerte meteo rossa e arancione in Liguria e Toscana, ecco l'elenco dei comuni dove le lezioni sono sospese. In aggiornamento.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo - allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 8 ottobre : le regioni a rischio - La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani 8 ottobre allerta meteo rossa su Liguria e Lombardia, allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)