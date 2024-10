Thesocialpost.it - Maltempo, a Milano è esondato il Lambro: attivata la vasca per il Seveso

a causa delle forti piogge è stataalle 14.20 ladelper raccogliere la piena del fiume, mentre èiled è iniziato l'allagamento nel quartiere di Ponte. Da stamattina 8 ottobre, ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli, "sono caduti tra i 55 e 60 mm di pioggia ae i livelli dei fiumisono ancora in salita". "Alle 14:15 circa è iniziato anche l'allagamento del quartiere di Ponte– ha proseguito -. Sul posto già presenti MM, Protezione civile e Polizia Locale, sono stati aperti preventivamente tombini e in controllo le difese con i sacchi".