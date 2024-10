Maldini e non solo: l’Inter segue anche un altro brianzolo – SM (Di martedì 8 ottobre 2024) Daniel Maldini non è l’unico calciatore presente sul taccuino dell’Inter per un possibile ingaggio nella prossima finestra estiva di calciomercato. IL NOME – Oltre a Daniel Maldini l’Inter era rappresentata sugli spalti dell’U-Power Stadium di Monza per seguire anche le prestazioni di Warren Bondo contro la Roma. Ciò è quanto riferito da Sport Mediaset, che pone l’accento sul fatto che l’attenzione del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio non fosse rivolta esclusivamente al figlio d’arte che sta facendo molto bene con i lombardi. Il centrocampista francese, che sta crescendo gradualmente sotto la gestione di Alessandro Nesta, rappresenta un profilo molto apprezzato dal club nerazzurro in vista della prossima gestione. Maldini stuzzica l’Inter: una dote da sottolineare LA CRESCITA – Maldini potrebbe rappresentare un innesto dinamico, per l’Inter di Simone Inzaghi. Inter-news.it - Maldini e non solo: l’Inter segue anche un altro brianzolo – SM Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Danielnon è l’unico calciatore presente sul taccuino delper un possibile ingaggio nella prossima finestra estiva di calciomercato. IL NOME – Oltre a Danielera rappresentata sugli spalti dell’U-Power Stadium di Monza per seguirele prestazioni di Warren Bondo contro la Roma. Ciò è quanto riferito da Sport Mediaset, che pone l’accento sul fatto che l’attenzione del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio non fosse rivolta esclusivamente al figlio d’arte che sta facendo molto bene con i lombardi. Il centrocampista francese, che sta crescendo gradualmente sotto la gestione di Alessandro Nesta, rappresenta un profilo molto apprezzato dal club nerazzurro in vista della prossima gestione.stuzzica: una dote da sottolineare LA CRESCITA –potrebbe rappresentare un innesto dinamico, perdi Simone Inzaghi.

Maldini e una dote importante : presupposto per performare all’Inter - DINAMISMO – Maldini potrebbe quindi rappresentare un innesto dinamico e polifunzionale, per il team di Simone Inzaghi. E lo ha fatto attraverso la condotta di chi mostra di non mollare nemmeno quando il risultato sembra scritto. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il calciatore italiano, ... (Inter-news.it)

Maldini e una dote importante : presupposto per performare all’Inter - TESTA DA TOP – Daniel Maldini, possibile obiettivo dell’Inter per il 2025, si è reso protagonista di una stagione di alto livello al Monza sia dal punto di vista dei numeri che delle prestazioni complessive manifestate in campo. Così da acquisire una versatilità che potrebbe fare rima con uno ... (Inter-news.it)

Calciomercato – l’Inter prova lo sgarbo : occhi puntati su Daniel Maldini - Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'Inter starebbe pensando al clamoroso affare: i nerazzurri seguirebbe Daniel Maldini. (Pianetamilan.it)