Legia Varsavia: il tecnico Feio accusato di aver aggredito il presidente del suo ex club

Gonçalo Feio, tecnico portoghese alla guida del Legia Varsavia, è stato incriminato martedì per aver aggredito fisicamente il presidente del suo precedente club. Secondo quanto riportato dai media polacchi, al termine di una partita del Motor Lublin risalente a marzo 2023, l'allenatore di 34 anni lanciò un oggetto di plastica in testa al presidente del club, mancando di poco l'occhio della vittima. Ad oggi, Feio è l'allenatore del Legia Varsavia, con cui ha firmato un contratto lungo tre stagioni lo scorso aprile. Rischia tre anni di carcere.

