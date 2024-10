La causa contro TikTok perché "danneggia i giovani utenti" (Di martedì 8 ottobre 2024) TikTok è stata citata in giudizio da 13 Stati degli Stati Uniti e dal Distretto di Columbia perché danneggerebbe i giovani anziché proteggerli. La nota piattaforma di proprietà cinese è accusata di utilizzare un software progettato per invogliare i bambini a guardare il video il più a lungo e Europa.today.it - La causa contro TikTok perché "danneggia i giovani utenti" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è stata citata in giudizio da 13 Stati degli Stati Uniti e dal Distretto di Columbiadanneggerebbe ianziché proteggerli. La nota piattaforma di proprietà cinese è accusata di utilizzare un software progettato per invogliare i bambini a guardare il video il più a lungo e

Usa : 14 Stati fanno causa a TikTok - fa male a salute mentale giovani - TikTok si trova anche ad affrontare altre battaglie legali nei confronti della legge che intende mettere al bando la piattaforma negli Stati Uniti se non si separerà dalla sua proprietà cinese; e e nei confronti del dipartimento di Giustizia, che ha accusato l’app di avere raccolto illegalmente i ... (Lapresse.it)

Quella della roulette russa del sesso è solo una delle sfide che girano sui social - TikTok in primis - e che catalizzano l'attenzione dei giovanissimi. La stessa generazione che poi - nella vita reale - di rapporti completi ne ha pochissimi - Così funziona il sesso dei giovani, tra challenge e realtà sembra essere il primo su iO Donna. Come lo scarso uso del preservativo (ne fanno a meno 6 adolescenti su 10) e l’aumento delle malattie a trasmissione sessuale. Così come nella vita reale, per esempio a scuola e in famiglia, non se ne ... (Iodonna.it)

Festival di Open - Gratteri : «Le mafie si sono spostate su TikTok per parlare ai giovani» – Il video - Allora non si può dire che è stato assolto se non c’è udienza, se non si è andati a processo». La spesa però ha un ritorno economico: «Ogni anno a Napoli spendiamo 5 milioni e mezzo di intercettazioni e abbiamo acquisito beni pari a 280 milioni di euro». La giustificazione della sua abolizione è ... (Open.online)