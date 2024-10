Bubinoblog - IO CANTO GENERATION: NUOVA EDIZIONE SU CANALE 5 CON DUE NEW ENTRY E TANTA MUSICA

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su5, al via ladi “Io”, il talent show condotto da Gerry Scotti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in unaimperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. A capitanare le squadre sei protagonisti dellaitaliana: la newLola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. I giovani cantanti avranno la possibilità di esibirsi insieme ai loro capisquadra, facendo tesoro del loro sapere e sperimentando repertorili diversi. Un incontro straordinario tra due generazioni, che vedrà gli artisti in erba confrontarsi con chi ha già lasciato un’impronta importante nel mondo della