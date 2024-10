Iniesta in lacrime annuncia il ritiro, "fiero di aver realizzato il mio sogno" (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Andreas Iniesta ha annunciato a 40 anni tra le lacrime il suo ritiro dal calcio giocato in una commossa conferenza stampa a Barcellona convocata l'8 ottobre, il suo numero storico di maglia, in cui ha fatto capire che vuole diventare allenatore. "Non posso stare lontano dal calcio", ha spiegato l'ex centrocampista simbolo dell'era d'oro dei blaugrana e della nazionale spagnola, "mi piacerebbe tornare al Barcellona. Voglio continuare ad allenarmi e imparare nei club e nelle accademie. Sto seguendo un corso per allenatori per prepararmi alla prossima tappa". "Avrei giocato fino a 90 anni, ma sono felice di aver realizzato il sogno di essere un calciatore", ha detto il 40enne icona del 'tiki-taka' insieme a Xavi, "finisce una fase, ma il gioco continua". Agi.it - Iniesta in lacrime annuncia il ritiro, "fiero di aver realizzato il mio sogno" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - Andreashato a 40 anni tra leil suodal calcio giocato in una commossa conferenza stampa a Barcellona convocata l'8 ottobre, il suo numero storico di maglia, in cui ha fatto capire che vuole diventare allenatore. "Non posso stare lontano dal calcio", ha spiegato l'ex centrocampista simbolo dell'era d'oro dei blaugrana e della nazionale spagnola, "mi piacerebbe tornare al Barcellona. Voglio continuare ad allenarmi e imparare nei club e nelle accademie. Sto seguendo un corso per allenatori per prepararmi alla prossima tappa". "Avrei giocato fino a 90 anni, ma sono felice diildi essere un calciatore", ha detto il 40enne icona del 'tiki-taka' insieme a Xavi, "finisce una fase, ma il gioco continua".

