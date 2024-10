In Piazza Matteotti una serata all'insegna della musica con 'Le notti di Modena' (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cuore di Modena si prepara a vivere una serata all’insegna della musica, delle luci e delle emozioni con l’evento “Le notti di Modena”, che si terrà il prossimo 12 ottobre, dalle 18 alle 24 in Piazza Matteotti. Le notti di Modena porterà un’atmosfera unica e vibrante, trasformando Piazza Modenatoday.it - In Piazza Matteotti una serata all'insegna della musica con 'Le notti di Modena' Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il cuore disi prepara a vivere unaall’, delle luci e delle emozioni con l’evento “Ledi”, che si terrà il prossimo 12 ottobre, dalle 18 alle 24 in. Lediporterà un’atmosfera unica e vibrante, trasformando

