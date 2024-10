Lortica.it - Il Polittico di Pietro Lorenzetti della Pieve di Arezzo brilla al Metropolitan Museum di New York

(Di martedì 8 ottobre 2024) La maestosa pala d’altarediè tra i protagonistigrande mostra dedicata alla pittura del Trecento aldi New. Il sindaco Ghinelli ha espresso orgoglio per la presenza di uno dei capolavori più ammiraticittà, definendola un’occasione straordinaria per promuoveree i suoi tesori d’arte: “È emozionante vedere esposta la Pala di, un’opera imponente che qualifica una mostra meravigliosa, dedicata alla nascitapittura in Italia e in Occidente. La presenza di questo capolavoro, mai prima d’ora trasferito dalla sua sede, permette ai visitatori di conoscere un’opera straordinaria e rappresenta un invito a scoprire la nostra città.