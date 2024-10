Il petrolio chiude in forte calo a New York a 7353 dollari

Il petrolio chiude in forte calo a New York a 73,53 dollari (Di martedì 8 ottobre 2024) Il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,68% a 73,53 dollari al barile. Quotidiano.net - Il petrolio chiude in forte calo a New York a 73,53 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilina New, dove le quotazioni perdono il 4,68% a 73,53al barile.

Il petrolio chiude con balzo a New York a 75 - 29 dollari - Il petrolio chiude con un balzo a New York, dove le quotazioni salgono del 4,55% a 73,29 dollari al barile, sull'onda della minaccia di una risposta Usa-Israele agli impianti petroliferi iraniani. (Quotidiano.net)

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 69 - 83 dollari - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,44% a 69,83 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Il petrolio chiude poco mosso a New York a 68 - 17 dollari - Il petrolio chiude poco mosso a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,01% a 68,17 dollari al barile. (Quotidiano.net)