Il Parlamento vota il giudice della Consulta, opposizioni unite: “Non votiamo”. La destra vuole Marini ma ha paura di non farcela (Di martedì 8 ottobre 2024) Le opposizioni fanno fronte comune: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Italia viva e +Europa hanno reso noto che non parteciperanno alla votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione del giudice mancante della Corte costituzionale. I parlamentari di Avs non saranno in aula, mentre quelli di Pd e M5S non ritireranno la scheda, per mettere in evidenza la “forzatura” del centrodestra. Il governo punta tutto su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Meloni, costituzionalista e soprattutto consulente nella redazione della riforma sul premierato. Siamo all’ottava votazione e nella riunione del Parlamento in seduta comune serve la maggioranza dei 3/5. Conti alla mano alle forze di governo mancano solo tre “sì” . Ma Giorgia Meloni ha paura, teme di non farcela. Ilfattoquotidiano.it - Il Parlamento vota il giudice della Consulta, opposizioni unite: “Non votiamo”. La destra vuole Marini ma ha paura di non farcela Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lefanno fronte comune: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Italia viva e +Europa hanno reso noto che non parteciperanno allazione delin seduta comune per l’elezione delmancanteCorte costituzionale. I parlamentari di Avs non saranno in aula, mentre quelli di Pd e M5S non ritireranno la scheda, per mettere in evidenza la “forzatura” del centro. Il governo punta tutto su Francesco Saverio, consigliere giuridico di Meloni, costituzionalista e soprattutto consulente nella redazioneriforma sul premierato. Siamo all’ottavazione e nella riunione delin seduta comune serve la maggioranza dei 3/5. Conti alla mano alle forze di governo mancano solo tre “sì” . Ma Giorgia Meloni ha, teme di non

