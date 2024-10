Il locale con cibo avariato, scaduto, mal conservato e non tracciato (Di martedì 8 ottobre 2024) Le accuse sono pesanti. cibo avariato, scaduto, mal conservato, non tracciato: in tutto 15 chili di generi alimentari non conformi alle norme igieniche vigenti. E poi la presenza di un magazzino non accatastato e quindi in contrasto alle norme sulla sicurezza sul lavoro. È quanto scoperto in un Today.it - Il locale con cibo avariato, scaduto, mal conservato e non tracciato Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le accuse sono pesanti., mal, non: in tutto 15 chili di generi alimentari non conformi alle norme igieniche vigenti. E poi la presenza di un magazzino non accatastato e quindi in contrasto alle norme sulla sicurezza sul lavoro. È quanto scoperto in un

Cibo avariato e scaduto per i clienti del locale : barista multato per migliaia di euro - Cibo avariato, scaduto, mal conservato, non tracciato: in tutto 15 chili di generi alimentari non conformi alle vigenti norme igieniche. E ancora, la presenza di un magazzino non accatastato e dunque in contrasto alle norme sulla sicurezza sul lavoro. È quanto scoperto in un bar del centro... (Bresciatoday.it)

“Il mio matrimonio è stato un disastro totale : mi hanno perso l’abito da sposa - il cibo era avariato - sono stata male - e avevano pure finito la carta igienica” - “Alla mia richiesta, la receptionist mi guarda e dice “quale vestito?”. 30, e tutto il terrore è svanito. Ho provato a chiamare alla reception alle tre chiedendo altra carta igienica. Alla fine l’abito viene trovato, verso le 23. Non è giusto, io e David (suo marito, ndr) abbiamo passato degli anni ... (Ilfattoquotidiano.it)

Napoli - cibo avariato in un ristorante al Rione Sanità : sequestrata mezza tonnellata - Cibo avariato, non tracciabile e conservato in pessime condizioni igienico-sanitarie è stato scoperto in un ristorante srilankese al Rione Sanità, in via Mario Pagano. Napoli, cibo avariato in un ristorante al Rione Sanità: sequestrata mezza tonnellata Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, ... (Teleclubitalia.it)