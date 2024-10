Guerri: la solitudine e le incertezze, il Duce sconosciuto (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante il regime fascista gli italiani, parlando di Benito Mussolini – fra loro, in casa – lo chiamavano «Benito», non con il cognome, né «il Duce», tanto era una presenza familiare nelle loro vite, detestata o più spesso amata. Da qui bisogna partire, per capire quell'epoca. Oltre alla violenza, alla mancanza di democrazia e libertà, le caratteristiche del fascismo che oggi ci colpiscono più sgradevolmente sono l'enfasi, la retorica, il fanatismo quasi mistico coni quali il regime e moltissimi italiani consideravano il Duce, il fascismo stesso. Facciamo fatica a credere che fossero stati d'animo sinceri: provoca un fastidio estetico, prima che intellettuale, immaginare gli italiani esaltarsi irrazionalmente per un uomo e un fenomeno del quale oggi sono chiari quasi a tutti gli enormi limiti e i grandi difetti. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Durante il regime fascista gli italiani, parlando di Benito Mussolini – fra loro, in casa – lo chiamavano «Benito», non con il cognome, né «il», tanto era una presenza familiare nelle loro vite, detestata o più spesso amata. Da qui bisogna partire, per capire quell'epoca. Oltre alla violenza, alla mancanza di democrazia e libertà, le caratteristiche del fascismo che oggi ci colpiscono più sgradevolmente sono l'enfasi, la retorica, il fanatismo quasi mistico coni quali il regime e moltissimi italiani consideravano il, il fascismo stesso. Facciamo fatica a credere che fossero stati d'animo sinceri: provoca un fastidio estetico, prima che intellettuale, immaginare gli italiani esaltarsi irrazionalmente per un uomo e un fenomeno del quale oggi sono chiari quasi a tutti gli enormi limiti e i grandi difetti.

