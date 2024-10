Giorgetti rivede il Pil 2024 in Italia, colpa della correzione al ribasso della crescita (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono parole dure, ma chiare, quelle pronunciate dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso dell’audizione alle Commissioni bilancio di Camera e Senato riunite per discutere sul Piano strutturale di bilancio. Il titolare del dicastero di via Venti settembre ha ammesso che la revisione Istat sulla crescita Italiana entro la fine del 2024 renda più difficile portare il Pil nazionale al +1%. A incidere sui dubbi del ministro è anche il clima di incertezza dato dai diversi scenari di guerra nel mondo. Quifinanza.it - Giorgetti rivede il Pil 2024 in Italia, colpa della correzione al ribasso della crescita Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono parole dure, ma chiare, quelle pronunciate dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, nel corso dell’audizione alle Commissioni bilancio di Camera e Senato riunite per discutere sul Piano strutturale di bilancio. Il titolare del dicastero di via Venti settembre ha ammesso che la revisione Istat sullana entro la fine delrenda più difficile portare il Pil nazionale al +1%. A incidere sui dubbi del ministro è anche il clima di incertezza dato dai diversi scenari di guerra nel mondo.

