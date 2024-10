Forte maltempo in Toscana: allerta arancione per tutta la giornata. La diretta (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – E’ il giorno dell’allerta meteo arancione in Toscana. Il peggioramento delle condizioni meteo è dovuto a una perturbazione atlantica sta facendo il suo ingresso sull'Italia portando una fase di intenso maltempo autunnale. Nel corso della giornata sono previsti nubifragi anche intensi. Lanazione.it - Forte maltempo in Toscana: allerta arancione per tutta la giornata. La diretta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – E’ il giorno dell’meteoin. Il peggioramento delle condizioni meteo è dovuto a una perturbazione atlantica sta facendo il suo ingresso sull'Italia portando una fase di intensoautunnale. Nel corso dellasono previsti nubifragi anche intensi.

