Agi.it - Ferito con machete a Roma, caccia ai responsabili

(Di martedì 8 ottobre 2024) AGI - È ancora ricoverato al policlinico Casilino in prognosi riservata dopo un'operazione chirurgica il 26enne tunisino picchiato eal fianco con unda tre uomini, probabilmente connazionali, che sono poi fuggiti ieri sera, in via delle Betulle, all'altezza del civico 118, a. Il 26enne ha precedenti di polizia per droga e furti. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Casilina.