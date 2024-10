Farina (Ania), più protezione per far risparmiare lo Stato (Di martedì 8 ottobre 2024) Come spiegato anche al governo "piuttosto che ragionare su come incrementare la tassazione di un settore che già contribuisce con un'aliquota irap maggiorata e che ha una specifica tassazione sulle riserve matematiche che rappresenta un unicum assoluto" in Europa "occorre disegnare un contributo del settore assicurativo funzionale ad aumentare la protezione di cittadini nella logica di una partnership che riduca gli impegni futuri di spesa del settore pubblico". Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente dell'Ania, al Festival delle assicurazioni di Milano Finanza, parlando del rischio di nuove tasse sulle assicurazione Quotidiano.net - Farina (Ania), più protezione per far risparmiare lo Stato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Come spiegato anche al governo "piuttosto che ragionare su come incrementare la tassazione di un settore che già contribuisce con un'aliquota irap maggiorata e che ha una specifica tassazione sulle riserve matematiche che rappresenta un unicum assoluto" in Europa "occorre disegnare un contributo del settore assicurativo funzionale ad aumentare ladi cittadini nella logica di una partnership che riduca gli impegni futuri di spesa del settore pubblico". Lo ha detto Maria Bianca, presidente dell', al Festival delle assicurazioni di Milano Finanza, parlando del rischio di nuove tasse sulle assicurazione

