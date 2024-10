Panorama.it - Eye patch: addio occhi stanchi

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nonostante isiano uno dei rimedi più efficaci contro leaie e uno dei migliori prodotti skincare in grado di distendere e illuminare lo sguardo, per molti sono ancora territorio inesplorato. A differenza delle creme contornoche vengono subito assorbite dalla pelle, isono a rilascio prolungato: l'applicazione sul viso ha infatti una durata di circa 15/20 minuti, assicurando a fine trattamento un’idratazione profonda e una pelle rilassata. Isono la soluzione più veloce per chi non ha molto tempo per la skincare e ha bisogno di svolgere più attività contemporaneamente. Questi “cerotti” vengono posizionati sulla zona delleaie e continuano ad agire finché non vengono rimossi, un momento di relax che ognuno può giostrare a suo piacimento.