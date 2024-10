Europe Cup 2024/2025: Sassari ok all’esordio, Sporting battuto 69-82 (Di martedì 8 ottobre 2024) Comincia al meglio la campagna di Sassari nella Europe Cup 2024/2025: gli uomini di coach Markovic, infatti, hanno battuto lo Sporting nella prima giornata del gruppo D per 69-82. Una partita fatta di alti e bassi, con i sardi che hanno dominato il primo quarto e il terzo, al rientro degli spogliatoi, mentre i lusitani si sono “aggiudicati” il secondo e il quarto parziale, senza riuscire, però, a colmare l’ampio gap creato dal Banco di Sardegna. Per Sassari, ampia distribuzione dei punti, con Trucchetti che è l’unico a non aver mai trovato la via del canestro; top scorer Sokolowski con 14 punti. Europe Cup 2024/2025: Sassari ok all’esordio, Sporting battuto 69-82 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Comincia al meglio la campagna dinellaCup: gli uomini di coach Markovic, infatti, hannolonella prima giornata del gruppo D per 69-82. Una partita fatta di alti e bassi, con i sardi che hanno dominato il primo quarto e il terzo, al rientro degli spogliatoi, mentre i lusitani si sono “aggiudicati” il secondo e il quarto parziale, senza riuscire, però, a colmare l’ampio gap creato dal Banco di Sardegna. Per, ampia distribuzione dei punti, con Trucchetti che è l’unico a non aver mai trovato la via del canestro; top scorer Sokolowski con 14 punti.Cupok69-82 SportFace.

Basket - la Dinamo Sassari batte a domicilio lo SPorting CP Lisbona in FIBA Europe Cup. 14 punti di Sokolowski e 11 di Bibbins - Con la vittoria oramai in cassaforte, la Dinamo può permettersi di giocare con il cronometro mentre lo Sporting cerca di rendere meno pesante il passivo di fronte al pubblico di casa. Esordio positivo per la Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup, con i sardi che espugnano Lisbona battendo lo Sporting ... (Oasport.it)

Pallamano - Teamnetwork Albatro super in Serie A Gold. Sassari ok in European Cup - Classifica momentanea dopo la terza giornata: Teamnetwork Albatro 6 pti, Cassano Magnago 5, Bolzano 5, Raimond Sassari 4*, Pressano 4, Brixen 3, Conversano 2**, Junior Fasano 2, Alperia Black Devils 2*, Macagi Cingoli 2, Sparer Eppan 2, Camerano 0, Secchia Rubiera 0*, Publiesse Chiaravalle 0 *una ... (Oasport.it)