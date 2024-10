Dybala, ansia per Roma-Inter? Fa terapie! Esami per un altro – CdS (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la sosta ci sarà Roma-Inter all’Olimpico. I giallorossi monitorano le condizioni di Paulo Dybala, che ha saltato l’ultima uscita sul campo del Monza. LE ULTIME – Tra dodici giorni ci sarà Roma-Inter, sfida sempre bella e affascinante che si giocherà domenica 20 ottobre allo stadio Olimpico. In casa giallorossa, Ivan Juric è alle prese con qualche problema legato agli infortuni. Nell’ultimo match contro il Monza, pareggiato 1-1, oltre a Mats Hummels (out per febbre), non è stato convocato neanche Paulo Dybala. L’argentino, il quale ha deciso di saltare anche la convocazione dell’Argentina, ha accusato un problema al flessore. I medici della Roma sono ottimisti e puntano a rimetterlo in campo proprio per il match contro i campioni d’Italia. Il suo è un percorso graduale: al momento terapie, poi differenziato tra campo e palestra e da lunedì nuovamente col gruppo a Trigoria. Inter-news.it - Dybala, ansia per Roma-Inter? Fa terapie! Esami per un altro – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la sosta ci saràall’Olimpico. I giallorossi monitorano le condizioni di Paulo, che ha saltato l’ultima uscita sul campo del Monza. LE ULTIME – Tra dodici giorni ci sarà, sfida sempre bella e affascinante che si giocherà domenica 20 ottobre allo stadio Olimpico. In casa giallorossa, Ivan Juric è alle prese con qualche problema legato agli infortuni. Nell’ultimo match contro il Monza, pareggiato 1-1, oltre a Mats Hummels (out per febbre), non è stato convocato neanche Paulo. L’argentino, il quale ha deciso di saltare anche la convocazione dell’Argentina, ha accusato un problema al flessore. I medici dellasono ottimisti e puntano a rimetterlo in campo proprio per il match contro i campioni d’Italia. Il suo è un percorso graduale: al momento, poi differenziato tra campo e palestra e da lunedì nuovamente col gruppo a Trigoria.

