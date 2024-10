Lanazione.it - Dragons, partenza alla grande. Vittoria ed entusiasmo: "Toscanini" da tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Buona la prima nel campionato di serie C per istracolme (e insufficienti) per contenere il tanto pubblico arrivato per vedere il debutto dei rossoblù contro i fiorentini del Cus Firenze, battuti 65-49 dai padroni di casa.a rilento per i ragazzi allenati da coach Pinelli. Cus avanti dopo 10’ sul 12-15. Il pronto riscatto laniero, con capitan Staino sugli scudi, arriva nella seconda frazione, con iche arrivano all’intervallo lungo avanti 34-30.ripresa del gioco, si scatenano i tiratori ddistanza e il punteggio si allunga, con i pratesi che vanno sul 41-32 grazie al canestro di Manfredini. Il Cus non molla e rimane incollato ai lanieri, che col passare del tempo però appaiono più in condizione. Smecca da tre segnafine del possesso laniero (50-39 al 27’30"): un mattone pesante che infrange il morale dei ‘cussini’.