Dal rock al rispetto della Terra Al Bloom musica e impegno civile

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un festival a tutto, tra stoner e psichedelia. E poi film pluripremiati e un weekend all’insegna dell’ambientalismo. Sono i concerti e gli eventi che animeranno la settimana deldi Mezzago. Giovedì alle 20.30 si potrà vedere “La Canzone“,regista Margreth Olin, pellicola in concorso al Festival di Toronto e candidata dalla Norvegia come miglior film agli Oscar di quest’anno. Venerdì alle 20 al palco di via Curiel la “Go Down Fest“, festival che vedrà alternarsi band storichelabel e nuove leve. A dar fuoco alle polveri sarà Davide Pansolin che presenterà il suo libro “Kiss The Sun - Lungo il viaggio dell’heavy psych 1980-2000“, racconto delle origini e dello sviluppo del filone heavy psichedelico del. Subito dopo, alle 21.30, comincerà lacon i Ghostwound e il loropsichedelico.