Covid il comitato vittime del Moscati in commissione d’inchiesta | Falsi in cartelle cliniche e plasma negato

Tarantini Time Quotidiano"Ecco cosa erano i nostri cari: dei piedi con un cartellino attaccato, dentro una busta, corpi nudi. Non abbiamo potuto nemmeno vestirli per una degna sepoltura". Mostra la foto di quei piedi nel sacco di plastica l'avvocata Eleonora Coletta, presidente del comitato Verità e Giustizia Moscati di Taranto, davanti alla commissione d'inchiesta sul Covid che oggi ha audito le associazioni dei familiari delle vittime. Le testimonianze vanno alla prima ondata: ai decessi nelle RSA e alla raccomandazione della 'tachipirina e vigile attesa', quando antifiammatori e plasma iperimmune erano "derisi" e considerati "non scientifici".

