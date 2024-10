Così Cina e Russia cercano di evitare una grande guerra tra Iran e Israele (Di martedì 8 ottobre 2024) Cina e Russia si muovono attraverso il dialogo diplomatico e la cooperazione economica piuttosto che con l'intervento militare diretta. Così Cina e Russia cercano di evitare una grande guerra tra Iran e Israele InsideOver. It.insideover.com - Così Cina e Russia cercano di evitare una grande guerra tra Iran e Israele Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 8 ottobre 2024)si muovono attraverso il dialogo diplomatico e la cooperazione economica piuttosto che con l'intervento militare diretta.diunatraInsideOver.

