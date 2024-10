C’è una crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, c’entrerebbe un conduttore: “Lui ha sempre avuto una cotta per lei” (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è una crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo? La notizia, piovuta dal cielo ieri sera nel corso della settima puntata del Grande Fratello, ha fatto parlare molte persone. Una di queste ha contattato Grazia Sambruna che, via MowMag, ha raccontato il fatto. “A gennaio 2024, infatti, era divenuto virale un gossip fantascientifico riguardo a un flirt tra Carmen Russo e Stefano De Martino. Rumor surreale e smentito dalla diretta interessata, è vero, ma gole profonde vicine ai Turchi-Russo ci sibillinano: “A lei sono sempre piaciuti più giovani e muscolosi. Inoltre, è stata l’idolo di Stefano De Martino quando era ragazzo. Potrebbe essere successo qualcosa tra loro”. Metropolitanmagazine.it - C’è una crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, c’entrerebbe un conduttore: “Lui ha sempre avuto una cotta per lei” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è unatra? La notizia, piovuta dal cielo ieri sera nel corso della settima puntata del Grande Fratello, ha fatto parlare molte persone. Una di queste ha contattato Grazia Sambruna che, via MowMag, ha raccontato il fatto. “A gennaio 2024, infatti, era divenuto virale un gossip fantascientifico riguardo a un flirt tra Carmene Stefano De Martino. Rumor surreale e smentito dalla diretta interessata, è vero, ma gole profonde vicine ai Turchi-ci sibillinano: “A lei sonopiaciuti più giovani e muscolosi. Inoltre, è stata l’idolo di Stefano De Martino quando era ragazzo. Potrebbe essere successo qualcosa tra loro”.

