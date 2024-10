Cassano: «Lautaro Martinez? I gol che fa mi ricordano un ex Inter!» (Di martedì 8 ottobre 2024) Cassano stravede per Lautaro Martinez e al contempo tira in ballo un grandissimo ex attaccante pure dell’Inter. PARAGONE – Antonio Cassano, ospite su Viva el Futbol su Twitch, paragona Lautaro Martinez ad un grande attaccante argentino, peraltro ex nerazzurro, come Hernan Crespo. Lo stesso Cassano però precisa: «Crespo faceva quei tipi di gol, lui arrivava da cross di destra e sinistra e faceva tutti questi gol. Ma non ho detto che è uguale o gli somiglia perché Crespo è stato un campionissimo, ma cito Hernan perché fa quel tipo di gol. Lautaro è completo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Cassano: «Lautaro Martinez? I gol che fa mi ricordano un ex Inter!») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati Inter-news.it - Cassano: «Lautaro Martinez? I gol che fa mi ricordano un ex Inter!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024)stravede pere al contempo tira in ballo un grandissimo ex attaccante pure dell’. PARAGONE – Antonio, ospite su Viva el Futbol su Twitch, paragonaad un grande attaccante argentino, peraltro ex nerazzurro, come Hernan Crespo. Lo stessoperò precisa: «Crespo faceva quei tipi di gol, lui arrivava da cross di destra e sinistra e faceva tutti questi gol. Ma non ho detto che è uguale o gli somiglia perché Crespo è stato un campionissimo, ma cito Hernan perché fa quel tipo di gol.è completo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «? I gol che fa miun ex!») ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati

