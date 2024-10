.com - Beppe Grillo? “Non riduciamo a una questione di persone”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024)? “Nona unadi. Il M5S è una comunità di donne e uomini che si impegnano tutti i giorni per portare avanti principi e battaglie anche nelle realtà locali. E oggi stiamo realizzando un progetto rivoluzionario”. Così Giuseppe Conte, dal palco del Festival di Open, aggiungendo: “L’assemblea degli iscritti è sovrana. Diranno che Conte non va bene e bisogna cambiare il vertice? Benissimo, qualsiasi cosa si discuterà. Abbiamo bisogno di smuovere le acque”. “L’astensionismo ha superato il 50%, se continua così andrà a votare solo chi viene pagato per il voto”, ha proseguito l’ex premier e leader del Movimento. “Il tema non è Conte-. Ho detto che non voglio condizionare questo processo”, ha rimarcato Conte a proposito della diatriba con: “Non è possibile interrompere questo processo (costituente, ndr).