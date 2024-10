Quotidiano.net - Baker Hughes rinuncia al sito nel porto di Corigliano-Rossano

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024), l'azienda di tecnologia al servizio dell'energia e dell'industria che in Italia opera principalmente attraverso la società Nuovo Pignone, ha reso noto, con un comunicato, "di avere formalmente provveduto a presentare all'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio laal rilascio della concessione per la costruzione di unindustriale neldi". "L'incertezza legata ai tempi di sviluppo, rallentati da un ricorso dell'Amministrazione comunale di, e quindi il venire meno delle condizioni temporali necessarie per realizzare il progetto come inizialmente concepito, inclusa la concentrazione di tutte le attività in un'unica area idonea ad ospitarle, cioè la banchina - afferma- sono alla base di questa difficile ma purtroppo inevitabile decisione.