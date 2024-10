Asteroide grande come un autobus in avvicinamento alla Terra: passaggio questa notte (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli scienziati del CNEOS della NASA hanno calcolato che l'Asteroide 2018 QE effettuerà un passaggio ravvicinato alla Terra nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Il sasso spaziale ha le dimensioni di un autobus. Fanpage.it - Asteroide grande come un autobus in avvicinamento alla Terra: passaggio questa notte Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli scienziati del CNEOS della NASA hanno calcolato che l'2018 QE effettuerà unravvicinatonellatra l'8 e il 9 ottobre. Il sasso spaziale ha le dimensioni di un

Asteroide di 500 metri in avvicinamento alla Terra - passaggio il 26 luglio : come vederlo - Un asteroide potenzialmente pericoloso di 500 metri si sta avvicinando alla Terra e raggiungerà la distanza minima venerdì 26 luglio, senza determinare alcun rischio di impatto. Il suo passaggio potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del Virtual Telescope Project.Continua a leggere . (Fanpage.it)