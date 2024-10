Anderson ha vissuto un anno a casa di Cristiano Ronaldo: “Sveglia alle 6, ma non ho speso nulla” (Di martedì 8 ottobre 2024) Anderson ha raccontato in un'intervista l'esperienza al Manchester United quando ha vissuto con Nani per un anno a casa di Cristiano Ronaldo. Un periodo che non ha dimenticato anche per via di quell'esperienza: "L'allenamento era alle 9:30, ma a volte dovevamo partire alle 6:30". Fanpage.it - Anderson ha vissuto un anno a casa di Cristiano Ronaldo: “Sveglia alle 6, ma non ho speso nulla” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha raccontato in un'intervista l'esperienza al Manchester United quando hacon Nani per undi. Un periodo che non ha dimenticato anche per via di quell'esperienza: "L'namento era9:30, ma a volte dovevamo partire6:30".

Matilda De Angelis : “Chi non ha vissuto la guerra non sa cosa sia. I nonni me l’hanno raccontato e quando ho impugnato la pistola - ho pensato alle loro storie” - Hai mai pensato a un contesto di guerra a cosa possono provare vittime e carnefici? Diciamo che nel contesto in cui mi muovevo è stato necessario per me spesso cercare di immedesimarmi in una cosa, che però era veramente molto lontana da tutto quello che potevo immaginare perché credo che chi non ... (Ilfattoquotidiano.it)

Strage di Nuovo - il 14enne sopravvissuto : “La sera prima eravamo tranquilli - la mattina mi hanno svegliato le urla” - Ieri, in audizione protetta nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro ha risposto alle domande con accanto il tutore legale nominato dal Tribunale per i minori, l’avvocato Antonio Cualbu. “Quando siamo andati a letto, la sera prima, eravamo tranquilli. Si sarebbe ... (Ilfattoquotidiano.it)

De Laurentiis si è cucito la bocca e ha cancellato un anno di errori. Il Napoli ha vissuto un mercato da re (CorSport) - Ha scelto un direttore sportivo di 36 anni, Giovanni Manna, scaltro e capace di azzardare e rischiare, inventandosi operazioni come l’acquisto di McTominay dallo United che solo con fantasia e coraggio possono diventare possibili. . De Laurentiis ha capito i suoi errori e ha agito di ... (Ilnapolista.it)