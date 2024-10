Allarme uragano Milton, la Florida si prepara alla devastazione: “Evacuate tutti” (Di martedì 8 ottobre 2024) L’uragano Milton sta devastando la Florida, in particolare la regione di Tampa Bay. Con venti che hanno raggiunto i 250 km/h, il ciclone ha costretto le autorità a emettere avvisi di evacuazione immediata. Sebbene Milton si sia temporaneamente indebolito da categoria 5 a categoria 4, gli esperti meteorologi avvertono che potrebbe tornare a essere un uragano di massima potenza mentre si avvicina alle aree interne della Florida.Leggi anche: Usa uragano Helene, l’albero si abbatte sulla casa: muoiono abbracciati nel letto Un'immagine mozzafiato ad alta risoluzione del piccolo e potente occhio dell'uragano Milton sul Golfo del Messico.pic.twitter.com/kAnXRHMRtL— Daniele Angrisani (@putino) October 7, 2024 Il National Weather Service ha definito questa tempesta la più devastante per l’area di Tampa degli ultimi 100 anni. Thesocialpost.it - Allarme uragano Milton, la Florida si prepara alla devastazione: “Evacuate tutti” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’sta devastando la, in particolare la regione di Tampa Bay. Con venti che hanno raggiunto i 250 km/h, il ciclone ha costretto le autorità a emettere avvisi di evacuazione immediata. Sebbenesi sia temporaneamente indebolito da categoria 5 a categoria 4, gli esperti meteorologi avvertono che potrebbe tornare a essere undi massima potenza mentre si avvicina alle aree interne della.Leggi anche: UsaHelene, l’albero si abbatte sulla casa: muoiono abbracciati nel letto Un'immagine mozzafiato ad alta risoluzione del piccolo e potente occhio dell'sul Golfo del Messico.pic.twitter.com/kAnXRHMRtL— Daniele Angrisani (@putino) October 7, 2024 Il National Weather Service ha definito questa tempesta la più devastante per l’area di Tampa degli ultimi 100 anni.

