Zoff: “Napoli, Caprile sta facendo bene. Lukaku? Conte è un grande allenatore, lo ha voluto…” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Zoff su Lukaku: “Conte è un grande allenatore, lo ha voluto lì e aveva ragione perché fa girare l’attacco, tiene la palla alta, é fortissimo nell’1 contro 1” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Zoff, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ed ex portiere di Napoli e Juventus. Queste le sue parole: Per Zoff il Napoli può sognare lo Scudetto? “Non è questione di Napoli, sognare è bello, poi bisogna mettere in pratica il dovere, considerando anche le avversarie. Ci vuole anche un po’ di fortuna. A Maggio si vedrà. Fare proclami é inutile, non si deve puntare ad una cosa o ad un’altra sennò si perde in entrambe. Ci vuole calma, bisogna prendere le cose con la dovuta attenzione”. Se fosse entrato il tiro di Vlahovic staremmo parlando di un’altra classifica? “Se, se, se, il calcio non è fatto di se. Terzotemponapoli.com - Zoff: “Napoli, Caprile sta facendo bene. Lukaku? Conte è un grande allenatore, lo ha voluto…” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Zoff su: “è un, lo ha voluto lì e aveva ragione perché fa girare l’attacco, tiene la palla alta, é fortissimo nell’1 contro 1” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Zoff, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ed ex portiere die Juventus. Queste le sue parole: Per Zoff ilpuò sognare lo Scudetto? “Non è questione di, sognare è bello, poi bisogna mettere in pratica il dovere, considerando anche le avversarie. Ci vuole anche un po’ di fortuna. A Maggio si vedrà. Fare proclami é inutile, non si deve puntare ad una cosa o ad un’altra sennò si perde in entrambe. Ci vuole calma, bisogna prendere le cose con la dovuta attenzione”. Se fosse entrato il tiro di Vlahovic staremmo parlando di un’altra classifica? “Se, se, se, il calcio non è fatto di se.

