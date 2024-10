Terzotemponapoli.com - Zoff: “Napoli, Caprile sta facendo bene. Lukaku? Conte è un grande allenatore, lo ha voluto…”

(Di lunedì 7 ottobre 2024)su: “è un, lo ha voluto lì e aveva ragione perché fa girare l’attacco, tiene la palla alta, é fortissimo nell’1 contro 1” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dino, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ed ex portiere die Juventus. Queste le sue parole: Perilpuò sognare lo Scudetto? “Non è questione di, sognare è bello, poi bisogna mettere in pratica il dovere, considerando anche le avversarie. Ci vuole anche un po’ di fortuna. A Maggio si vedrà. Fare proclami é inutile, non si deve puntare ad una cosa o ad un’altra sennò si perde in entrambe. Ci vuole calma, bisogna prendere le cose con la dovuta attenzione”. Se fosse entrato il tiro di Vlahovic staremmo parlando di un’altra classifica? “Se, se, se, il calcio non è fatto di se.