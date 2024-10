Liberoquotidiano.it - "Volevo mollare tutto". Ezio Greggio choc dalla Venier: la rivelazione sul suo passato

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Maraha accolto nel suo salotto televisivo di Domenica In. L'ex conduttore di Striscia la notizia è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più conosciuto d'Italia. Ma non è sempre stato così. Anche lui ha dovuto fare tanta gavetta per arrivare ai vertici. E in occasione di un suo spettacolo in Sicilia per poco non ha rinunciato al suo sogno. "Quella volta nemmeno una risata - ha spiegato alla conduttrice -,". Ma che cosa è successo? "Vado a Marzamemi, ero sconosciutissimo, salgo sul palco e il pubblico, parliamo del 1970/71, quindi un po' di anni fa erano tutti vestiti di nero, con la coppola, arrivavano con la sedia da casa, cioè la piazza era vuota e si portavano la sedia, mettevano la sedia e si sedavano - ha raccontato-.