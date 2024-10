Vietato entrare con la mascherina di Osimhen allo stadio: l'annuncio del Galatasaray ai tifosi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per i tifosi del Galatasaray non sarà possibile entrare allo stadio indossando la mascherina di Osimhen. E' quanto comunicato sui social dal club turco per rispettare le normative relative all'accesso presso gli impianti sportivi. Questa la nota della società di Istanbul sull'argomento Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Per idelnon sarà possibileindossando ladi. E' quanto comunicato sui social dal club turco per rispettare le normative relative all'accesso presso gli impianti sportivi. Questa la nota della società di Istanbul sull'argomento

Napolitoday.it - Vietato entrare con la mascherina di Osimhen allo stadio: l'annuncio del Galatasaray ai tifosi

Amici, ballerina danza mascherata. Chi è e perché (video) - Ad Amici è tempo di compiti. Tra i primi arriva quello della maestra Deborah per Alessia. Tutto spiegato in una lettera: “Sono stata sorpresa di non aver trovato quello sguardo sorpreso quando ballavi ...(today.it)

Biancade, truffati e derubati in casa: anziana accusa un malore - Due uomini si sono presentati come tecnici dell’acquedotto, inscenando una fuga di gas. Dopo aver rubato gioielli e un portafoglio, l’anziana è stata ...(tribunatreviso.gelocal.it)

Truffati e derubati in casa da finti operai: anziana colta da malore - Due coniugi ultrasettantenni sono finiti nella trappola di due malviventi entrati in azione venerdì mattina, 4 ottobre: ladri in fuga con gli ori di famiglia. L'anziana è ora ricoverata in gravi condi ...(trevisotoday.it)