Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 11:30 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI LA CIRCOLazioNE È REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA TUSCOLANA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA COLOMBO, VERSO L’EUR IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO AL 31 OTTOBRE LA METRO C, PER ATTIVITÀ PRELIMINARI NECESSARIE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FINO AL COLOSSEO, VIENE SOSTITUITA DA BUS NEL TRATTO TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLE ORE 21. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)DEL 7 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI LA CIRCONE È REGOLARE, NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA PER TRAFFICO IN ESTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA TUSCOLANA SULLA-FIUMICINO CODE DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA COLOMBO, VERSO L’EUR IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO FINO AL 31 OTTOBRE LA METRO C, PER ATTIVITÀ PRELIMINARI NECESSARIE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA FINO AL COLOSSEO, VIENE SOSTITUITA DA BUS NEL TRATTO TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLE ORE 21.

