Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 11:30
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Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE PROSEGUIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO VERSO L’EUR ANCORA ... (Leggi la notizia)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 09:45 - 35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA L’INCIDENTE SU VIA D’AQUINO NE RENDE NECESSARIA LA CHIUSURA DALLA NOMENTANA AL RACCORDO, IN DIREIZONE ROMA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI, CODE SULLA NOMENTANA BIS E ... (Leggi la notizia)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2024 ORE 09. 05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE PERMANGONO LE CODE DALLA CASILINA ALLA ... (Leggi la notizia)Video di Tendenza