Vangelo di oggi 7 Ottobre 2024 | Lc 126-38 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 7 Ottobre 2024: Lc 1,26-38 | Commento di Papa Francesco (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel Vangelo di oggi, rileggiamo l’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria. L’annuncio della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo. Nel Vangelo di oggi, 7 Ottobre 2024, l’angelo Gabriele è mandato a Nazaret, in Galilea, per annunciare a Maria la nascita di Colui che salverà il mondo. «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». Lunedì L'articolo Vangelo di oggi 7 Ottobre 2024: Lc 1,26-38 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Neldi, rileggiamo l’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria. L’annuncio della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo. Neldi, 7, l’angelo Gabriele è mandato a Nazaret, in Galilea, per annunciare a Maria la nascita di Colui che salverà il mondo. «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». Lunedì L'articolodi: Lc 1,26-38diproviene da La Luce di Maria. (Lalucedimaria.it)

